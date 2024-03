Brigada 282 Blindata „Unirea Principatelor”: Militari și tehnica militara din cadrul Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor” executa, in aceasta perioada, activitați specifice de instruire, in zona de responsabilitate a marii unitați. Pana pe 22 martie 2024, tehnica militara și personalul care o deservește tranziteaza județele Galați, Braila și Vrancea pe cale rutiera, spre Centrul Secundar […] Articolul Exerciții de instruire pentru militari apare prima data in Monitorul de Vrancea .