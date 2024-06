Stiri pe aceeasi tema

- La cinci zile dupa ce trei tineri romani au fost luați de apele unui rau, in nordul Italiei, procurorii italieni vor sa afle daca tragedia putea fi evitata. Ancheta arata ca elicopterul care putea sa ii salveze pe tineri a plecat la mai bine de 20 de minute dupa ce s-a dat alarma, dupa apeluri repetate…

- Trupurile neinsuflețite a doi dintre cei trei tineri romani care au disparut in apele raului Natisone dupa ce, vineri, au fost luati de ape sub podul Romano din Orsaria di Premariacco (Udine). Este vorba despre Bianca Doros si Patrizia Cormos. Ele au fost gasite, duminica dimineata, in timpul cautarilor…

- Doua romance s-au stins din viața in Italia, dupa o furtuna puternica, iar al treilea este de negasit. Cei trei au fost prinși de viituri și nu au mai supraviețuit. Bianca și Patrizia au fost gasite moarte, iar Cristian este inca disparut și cautat de autoritați. Iata informații noi despre tragedie…

- Tinerii romani luati de ape in Italia sunt de negasit. Ultimele imagini cu Patrizia Cormos, Bianca Doros si Cristian Molnar sunt socante! Un martor i-a surprins imbratisati in mijlocul puhoaielor. Apoi, in cateva minute, au fost tarati de ape sub privirile salvatorilor neputinciosi. Se aflau acolo ca…

- Cei trei tineri disparuti in apele involburate, in regiunea Udine, din Italia, sunt romani. Confirmarea vine din partea autoritatilor italiene. Sunt doua fete si un baiat, de 20, 23 si 25 de ani. Masina lor, cu numere romanesti, a fost gasita in apropiere. Potrivit presei din Peninsula, doar una dintre…

- Un tragic eveniment a șocat Suceava, unde un tanar in varsta de 27 de ani, Bogdan, a fost gasit mort pe o strada din oraș. Potrivit ultimelor informații, investigațiile sugereaza ca acesta ar fi fost victima unui act violent motivat de razbunare.