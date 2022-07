Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR de Bucuresti Catalin Tenita a castigat, potrivit Agerpres, alegerile desfasurate de echipa „Curaj” pentru stabilirea candidatului echipei prind alegerile interne ale formatiunii pentru functia de presedinte USR. Potrivit Agerpres, procentul de participare din corpul electoral anuntat a…

- Deputatul USR de Bucuresti Catalin Tenita a castigat alegerile primare desfasurate de echipa ”Curaj”, in vederea stabilirii unui candidat pentru presedintia USR. Conform unui comunicat transmis in numele comisiei electorale Curaj, procentul de participare din corpul electoral anuntat a fost de 58,52%,…

- Cei opt candidati inscrisi in cursa pentru functia de presedinte al USR sunt: 1. Octavian Berceanu, fost comisar sef al Garzii de Mediu 2. Allen Coliban, primar al municipiului Brasov 3. Catalin Drula, deputat USR de Timis, presedinte interimar al USR, fost ministru al Transporturilor 4. Alexandru Kiss,…

- Opt candidati s-au inscris pentru presedintia USR in cadrul competitiei interne care va avea loc la inceputul lunii iulie. Presedintele USR va fi ales prin votul tuturor membrilor, iar primul tur de scrutin se va desfasura in perioada 6-10 iulie. Congresul de validare a rezultatelor va avea loc online…

- Opt candidati s-au inscris pentru presedintia USR in cadrul competitiei interne care va avea loc la inceputul lunii iulie. Presedintele USR va fi ales prin votul tuturor membrilor, iar primul tur de scrutin se va desfasura in perioada 6-10 iulie. Congresul de validare a rezultatelor va avea loc online…

- Octavian Berceanu, fost sef al Garzii de Mediu, a anuntat ca si-a depus candidatura pentru presedintia USR. „Am depus candidatura pentru presedintia USR PLUS, in competitia interna a partidului. ‘USR e vocea tuturor!’ Candidez pentru functia de presedinte al USR PLUS pentru ca membrii au dreptul sa-si…

- Octavian Berceanu, fost sef al Garzii de Mediu, a anuntat ca si-a depus candidatura pentru presedintia USR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Echipa «Curaj pentru Romania» din cadrul USR va organiza alegeri primare pentru desemnarea contracandidatului lui Catalin Drula, la care vor participa primarul Brașovului, Allen Coliban, deputatul Catalin Tenița și deputatul Mihai Polițeanu, a precizat Polițeanu pentru Libertatea.„La momentul acesta,…