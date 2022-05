Alison Wonderland a lansat albumul Loner Alison Wonderland a lansat albumul “Loner”, material care o surprinde cel mai bine pe artista printr-o juxtapunere entuziasmanta de versuri și sunet, este pe cat de stralucitoare, pe atat de neplacuta. „Viața mea mergea intr-un anumit sens inainte ca ceva sa scoata totul de sub mine”, explica Alison Wonderland. „Am simțit ca am ajuns la fundul sacului.” De-a lungul carierei ei, Alison a fost o avocata curajoasa a discuțiilor despre sanatatea mintala și sincera cu privire la propriile lupte cu depresia. „Este cel mai pozitiv și plin de speranța album pe care l-am scris vreodata”, spune ea. „Recunoaște… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

