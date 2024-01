Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu, ministru al Justiției și senator PNL, a declarat, marți, in cadrul unei conferințe de presa ca, in 2023, statul roman a cheltuit ca sa aduca inapoi fugari, o suma de peste 10 milioane de lei, subliniind ca potrivit noului proiect de lege, pus in dezbatere publica

- Costul variaza pe fugar intre cateva mii de euro si 25.000 de euro, iar 2023 este primul an in care se poate constata o scadere a numarului fugarilor, spune ministrul Justiției, Alina Gorghiu, despre proiectul prin care fugarii vor suporta cheltuielile cu

- Alina Gorghiu, ministra Justitiei si presedinta a PNL Arges, le-a multumit institutiilor care s-au implicat in 2023 pentru aducerea in tara a mai multor fugari. D-na ministru chiar i-a numit și pe cei aduși recent. Este vorba despre: Ghița Laurențiu, cercetat penal pentru omor calificat și talharie…

- Politistii romani si partenerii din statele aflate in zona de libera circulatie europeana au depistat saptamana trecuta peste 800 de persoane, in urma unor semnalari din sistemul informatic Schengen, si au pus in aplicare aproape 20 de mandate de arestare. De altfel, anul acesta, peste o mie de persoane…

- Legea fugarilor ramane o lege buna, necesara, care constituie o parghie pentru pedepsirea suplimentara a celor care decid ca sunt mai presus de lege, a declarat, astazi, ministrul justitiei, Alina Gorghiu, dupa ce Instanta suprema a contestat actul normativ la Curtea Constitutionala. Ea spune ca asteapta…

- In luna martie 2023, recidiva a ajuns la 36,75%, cea mai scazuta valoare inregistrata in ultimii 10 ani, a spus vineri ministrul Justiției, Alina Gorghiu, ceea ce inseamna ca doi din trei deținuți liberați nu revin in sistemul penitenciar.

- 160 de cazuri de violența domestica se inregistreaza pe zi in Romania, spune Alina Gorghiu, ministrul Justiției: „O statistica trista pe care trebuie sa o... The post Ordinul de protecție poate fi emis și pentru harțuirea online, ministrul Justiției explica appeared first on Special Arad · ultimele…

- In Romania sunt peste 23.500 de deținuți, din care 8.500 muncesc sau urmeaza cursuri școlare, spune, luni, ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Ministrul susține ca doar pentru anul acesta sunt planificate aproape 1.300 de locuri noi de detenție.