Alina Gorghiu merge pe varianta comasării alegerilor: „E cea mai bună variantă” Ministrul Justiției considera ca cele 4 randuri de alegeri de anul viitor ar trebui comasate și spune ca i-a propus președintelui PSD Marcel Ciolacu si social-democraților sa reanalizeze aceasta posibilitate. „Cred ca putem insa sa ne usuram misiunea din 2024. Nu intamplator am atras atentia cu privire la comasarea alegerilor. Cred ca putem repune pe tapet aceasta dezbatere, pentru ca ce se intampla in societatea romaneasca arata ca trebuie sa ne concentram pe reforme, investitii si nu ne putem permite un blocaj la nivelul institutiilor si nu ne putem permite sa incetinim ritmul reformelor si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

