- Proiectul initiat de Guvern, care extinde ordinul de protecție la 12 luni, a fost adoptat luni de Senat. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, spune ca au fost emise peste 16.000 de ordine de protectie pana la 1 septembrie și ca Romania are 160 de cazuri de violenta domestica pe zi, informeaza Agerpres.

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat ca in Romania faptele de violența sunt in "numar extrem, extrem de mare", anul trecut numarul acestor acte fiind de 80.000. In acest context, ministerul propune extinderea ordinului de protecție "la orice tip de violența in societate pentru orice tip de…

