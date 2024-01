Ministra Justiției, Alina Gorghiu, i-a transmis președintelui Klaus Iohannis propunerile pentru funcțiile de procuror-șef al Secției de combatere a corupției a DNA in persoana procurorului Mihaiela Iorga-Moraru și procuror-șef al Secției de urmarire penala la Parchetul General in persoana procurorului Remus Iulian Popa. „In data de 04.09.2023 a fost declanșata procedura de selecție in vederea […] The post Alina Gorghiu, decizie tranșanta privind propunerile pentru procurorii-șefi in DNA și Parchetul General: Dețin calitațile necesare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…