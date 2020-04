Stiri pe aceeasi tema

- Facem mare BLOCK PARTY alaturi de unii din cei mai importanți creatori de conținut. De pe 3, pana pe 10 aprilie, pe TIK-TOK, ne vedem la TikTok HomeBall. Ce inseamna asta? Smiley, Andra, Ruby, Mira, Alex Velea, JO, Andreea Balan, Lino Golden, Feli, Liviu Teodorescu, Nosfe, Speak, Nicole Cherry, Maximilian…

- NOSFE a cunoscut succesul atat ca parte din Satra Benz, unde este poreclit Unchiul BENZ, cat și datorita unor hit-uri precum “Condimente” (feat. Ruby), “Dai” și “Filme cu noi” (Alina Eremia feat Nosfe). A debutat sub numele de Nosferatu cu un stil clasic de Hip Hop, evoluand rapid cu fiecare album lansat…

- La intrarea intr-o localitate gasești, de obicei, cate o pancarta cu numele acesteia și, dupa caz, o emblema a locului respectiv. Autoritațile comunei oltene Optași s-au gandit ca trecatorii trebuie sa fie mai atenți la semnificația denumirii, așa ca au montat un monument care are 8 ași. Și ca sa fie…

- In timp ce Liza Sabau se reface, spectacolul in studio continua. Insa, Fereșteanu se descurca din ce in ce mai greu, cu colegele de emisiune și pierde teren la Music Battle. Frumoasa și spontana, Viviana Sposub caștiga decisiv lupta de pe Virgin. Timp de trei ore, Vivi a preluat conducerea, dar și toate…

- Ana Baniciu a fost colega de emisiune a lui Fereșteanu, luni, de la 19 pana la 22. Timp de trei ore, cei doi au facut spectacol, in direct. Momentul de varf al emisiunii a fost cand Baniciu, in direct, a intors toate voturile de partea ei, in timpul confruntarii obișnuite de la Music Battle. Spontana...…

- A devenit deja o tradiție ca Fereșteanu sa iși marturiseasca ,,obsesiile muzicale”, așa ca o data la cateva luni mizeaza pe cate o piesa pe care o transforma in piesa lui. In emisiunea lui, alaturi de Liza Sabau, a lansat o noua piesa a lui Fere, fix la inceputul saptamanii. Remixul lui Saint JHN...…