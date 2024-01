Stiri pe aceeasi tema

- „Casa iubirii”, sezonul 2 a ajuns aseara la final. Marii caștigatori au fost desemnați Mihaela și Radu, fiecare a caștigat 75.000 de lei in finala emisiunii difuzate pe Kanal D. Dupa o calatorie plina de emoție, aseara, show-ul „Casa iubirii” de la Kanal D si-a desemnat caștigatorii celui de-al doilea…

- Eva, fiica lui Maruta, analizata de Irina Margareta Nistor pentru prestația din film Eva, fiica Andrei și a lui Catalin Maruța, a devenit star de cinema. La doar 8 ani, aceasta joaca rolul principal in noua comedie romaneasca „Tati part-time”, alaturi de Alex Bogdan. Irina Margareta Nistor, critic de…

- Fosta gimnasta Larisa Iordache se marita. Cine e alesul! Fosta mare gimnasta a Romaniei, Larisa Iordache, se pregatește de nunta. Ea a inceput anul 2024 cu dreptul, fiind ceruta in casatorie chiar in noaptea de Revelion. Sportiva de aur a postat pe rețelele de socializare imagini cu momentul cererii.…

- Catrinel Menghia este insarcinata. Va deveni mama pentru a doua oara Catrinel Menghia este din nou insarcinata. Fostul model, in prezent actrița in Italia, a dat fericita veste chiar in noaptea dintre ani. Ea a postat pe rețelele de socializare imagini in care apare cu burtica de gravida. Vezi aceasta…

- Simona Halep a afirmat, intr-o postare pe Instagram, ca multumeste anului 2023, subliniind ca totul ceea ce se intampla, se intampla cu un motiv."Am puterea sa spun: Multumesc 2023!! Tot ce se intampla, se intampla cu un motiv si nu ti se intampla tie, ci pentru tine.2024, abia astept sa te intalnesc",…

- Teo Trandafir a dat televiziunea pe Radio, se declara fericita cu noul sau job, dar ramane la fel de modesta și cu picioarele pe pamant. Intrebata intr-un interviu cum va petrece sarbatorile și care sunt tradițiile care nu lipsesc de la masa de Craciun, vedeta a raspuns: Nu mi-am facut planuri. Eu ma…

- „Apreciaza ceea ce ai, oamenii dragi langa tine, oportunitatea de a vedea, de a respira, de a dormi intr-un pat sub acoperișul casei tale și inca o mie de lucruri marunte pe lume. La urma-urmei, in orice secunda toate astea pot disparea in uitare...”, este mesajul fotografului ucrainean Konstantin Sova.…

- Cand se insoara Daniel Pavel, prezentatorul Survivor Romania Anul trecut, Daniel Pavel a cunoscut-o pe frumoasa Ana Maria Pop. Cei doi s-au indragostit nebunește și, de atunci, sunt de nedesparțit. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Daniel Pavel (@daniel.pavel.8) In urma…