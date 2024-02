Stiri pe aceeasi tema

- „Salutare tuturor! Incerc sa-mi revin din starea de șoc in urma tragediei petrecute aseara la un eveniment la care am participat și eu alaturi de Antonia. Referitor la informațiile aparute in presa, doresc sa va informez ca nu am legatura cu nefericitul incident.Eu doar am socializat cu toata lumea…

- Un barbat de 41 de ani din Targoviste a fost gasit injunghiat mortal la un hotel din zona montana Padina, a informat Poliția. Atacatorii fac parte din clanul Duduianu, respectiv Marin George Armando și Marin Luis Fabian. La petrecere au participat și vedete ca Alex Velea și Antonia sau Alina Eremia.…

- Un barbat de 41 de ani a fost injunghiat mortal, dupa un scandal, crima avand loc intr-un hotel de lux din Padina, județul Dambovița. In acel moment, in hotel se aflau mai multe vedete, printre care Alex Velea, Alina Eremia și Antonia. Surse din ancheta au precizat ca Alex Velea și Alina Eremia au fost…

