- Iuliana Beregoi lanseaza un videoclip funky și colorat pentru single-ul „Dupa apus”, piesa pe care artista a lansat-o recent și care a depașit 6000 de folosiri pe Tik Tok. O piesa ce evidențiaza simplitatea iubirii specifica adolescenței, “Dupa apus” a fost compusa de Theea Miculescu și Florian Rus,…

- Nicole Cherry, una din cele mai urmarite interprete din Romania, lanseaza melodia “Florile Tale”. Artista, proaspat devenita mama, canta despre libertatea pe care ți-o ofera o desparțire din care ieși invingator. „Chiar daca piesa este despre o desparțire, ea transmite o energie buna. Deparțirea despre…

- Florian Rus, unul din cei mai apreciați compozitori din țara, lanseaza o noua piesa pentru inimi – “Partea mea de vina”. „Partea mea de vina” a fost compusa in studiourile Global Records de catre Florian Rus și Achi. Piesa vine insoțita si de un videoclip cu poveste, in care rolurile principale sunt…

- Corina revine in lumina reflectoarelor cu un single provocator, indrazneț și memorabil numit “Ai ales”. Cu un look futurist și inspirat din cultura cyberpunk, Corina are un robot-caine drept partener in noul ei videoclip. Cei doi sunt surprinși in ipostaze provocatoare ce vor face deliciul publicului,…

- Yuka, una dintre cele mai tinere artiste semnate Global Records, lanseaza noul single – „Forever More”, o poveste sincera de dragoste pentru tanara generație, transmisa prin emoția pianului și a timbrului unic al artistei. Piesa a fost scrisa și compusa de catre Maria Ioana Enache, iar producția piesei…

- Alina Eremia, una din cele mai iubite artiste din Romania, lanseaza videoclipul „20:29″, povestea unei iubiri trecute prin toate stadiile, incepand cu perioada de maxima iubire si ajungand la desparțirea dureroasa. Piesa și povestea au fost scrise de Carla’s Dreams, in timp ce producția a fost realizata…

- Cu zeci de milioane de stream-uri pe platformele digitale, sute de milioane de vizualizari pe YouTube și zeci de performațe in topurile radio și TV din intreaga lume, Minelli este unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. Artista care a cucerit o lume intreaga cu single-urile “Nothing Hurts”…

- „Ella” este primul single semnat de Karla. Piesa este insoțita de un videoclip seducator, energic și captivant. Artista se pierde intr-o cascada de culori, data de tematica unei ședințe foto. Povetea cantecului este despre o dragoste pentru un iubit misterios. Versurile și muzica au fost compuse de…