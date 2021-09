Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect a subliniat ca a incercat, in cele șase luni in care s-a aflat la conducerea Prefecturii, sa faca ce este mai bine pentru bucureșteni. ”Am incercat in aceste 6 luni sa fac ce am crezut ca este mai bine pentru cetateni, intr-o perioada destul de dificila. A fost si prima mea experienta…

- Fostul prefect al Capitalei Alin Stoica afirma ca USR PLUS - PNL - UDMR este singura alianta care poate moderniza Romania si spera ca aceasta coalitie sa revina la guvernare, in scurt timp, cu un nou premier.

- Premierul Florin Cițu a ținut sa descrie puțin din experiența americana dupa ce a fost, alaturi de președintele Iohannis, la recepția organizata de Ziua Americii: „Am absolvit acolo, am lucrat acolo, am spalat vase”. El susține ca sunt multe lecții pe care le-am invațat cu toții de la SUA, iar unele…

- La intrebarea "Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cu cine ați vota?", cei mai mulți repondenți au indicat PNL. La mica disanța, pe pozția a 2-a, se afla PSD, in timp ce AUR a preluat poziția a 3-a de la USR.PNL 24.95%PSD 22.91%AUR 17.96%USR PLUS 14.95%UDMR 5.05%sursa: sondaj INSOMAR…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Tallin, ca Estonia este „cu foarte mult” inaintea Romaniei in domeniul serviciilor digitale pentru cetațeni. „Este cunoscut faptul ca Estonia este un campion la digitalizare si e-guvernare. Estonia este cu foarte mult inaintea noastra in…

- (1) Alianța pentru Unirea Românilor a contestat decizia CEC de a deschide secții de votare în regiunea ocupata de trupele ruse. În urma informațiilor puse la dispoziție, inclusiv în spațiul public, de catre reprezentanții SIS și MAI, formațiunea considera ca nu se îndeplinesc…