Locuri faine: Gasthaus SPATH din Săndulești, un loc recomandat de aromele delicioase!

Am vizitat Gasthaus SPATH din Săndulești la recomandarea unui apropiat. Fiind sâmbătă după-amiaza, am zis să încercăm un loc fain. Și chiar n-am regretat! Pentru că așa festin pentru papilele gustative, de mult nu am mai savurat!… [citeste mai departe]