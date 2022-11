Alimentul de 50 de bani care ajută tenul să radieze. Ce trebuie să folosești, explicația specialiștilor Alimentul de 50 de bani care ajuta tenul sa radieze. Deși este folosit de cele mai multe ori de catre gospodine in bucatarie, specialiștii spun ca are efecte impresionante asupra pielii feței. Este vorba despre un fruct roșu, suculent, care te poate ajuta sa scapi de acnee și pete. Cum sa prepari maștile benefice tenului […] The post Alimentul de 50 de bani care ajuta tenul sa radieze. Ce trebuie sa folosești, explicația specialiștilor appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scandal mare pe scena politica europeana, dupa ce doua rachete rusești ratacite au picat intr-un oraș din Polonia, aflat la granița cu Ucraina. In urma impactului, au decedat doua persoane au murit. Cum ar putea reacționa oficialii de la NATO, in cazul in care se dovedeste ca prabușirea rachetelor ar…

- Fiecare dintre noi ne dorim sa mancam sanatos. Se pare ca aceeași dorința o are și Petre Daea, ministrul Agriculturii. Intr-un dialog recent am aflat despre alimentul pe care vrea ca romanii sa-l consume mai des. Ministrul Agriculturii a pus gand rau cormoranilor Producția de pescuit de captura in Romania…

- Sigur ți s-a intamplat, macar o data, sa te trezești noaptea din somn sau, a doua zi, sa te doara spatele dupa ce te-ai ridicat din pat. Dupa 50 de ani de cercetari, eminentul cercetator al somnului de la Universitatea Stanford, William Dement, a explicat care ar fi poziția ideala pentru a dormi, in…

- Simona Halep se pregatește de procesul in care spera sa scape de acuzațiile care i-ar putea termina cariera. Jucatoarea din Romania a susținut in comunicatul oficial ca nu a luat Roxadustat, medicamentul pe care experții l-au gasit la testul anti-doping de la US Open 2022, din luna august. Și atunci…

- Maslinele, un fruct mediteranean savuros, sunt adesea uscate și consumate intregi ca o gustare sarata și picanta. Mulți oameni savureaza aceste masline pe pizza și salate sau prelucrate in ulei sau tapenade. Dar te-ai intrebat ce se intampla in corpul tau daca mananci masline in fiecare zi? Explicația…

- Uiți mereu incarcatorul in priza, chiar daca nu il folosești? Foarte mulți dintre romani au acest obicei, de a lasa incarcatorul telefonului in priza atunci cand nu il folosesc. Experții in energie au spus cat vei plati la final de luna, de fapt din cauza asta. Cat consuma un incarcator de telefon ținut…

- Romanii trebuie sa aiba grija la un aliment. Acesta nu trebuie consumat in timpul primului sezon rece din an. Cu toate astea, puțini oameni știu ca nu este indicat sa il mai introduca in regimul lor alimentar. Doctorul Vlad Ciurea vine cu cateva sfaturi pentru romani. ,,Este un drog si un inamic al…

- Afla pe ce parte este indicat sa dormi și de ce. In ultimii ani, se acorda tot mai multa importanța obținerii unui somn odihnitor. Orele de repaus nu sunt importante doar pentru buna funcționare a creierului, ci a intrugului organism. In condițiile in care viața este din ce in ce mai agitata, avem nevoie…