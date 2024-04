Alimentele se scumpesc pe banda rulantă a supermarketului! Masa de Paşte 2024, tot mai săracă Expertii avertizeaza ca prețurile alimentelor vor crește inainte de Paștele 2024. Concert, prețurile se vor mari doar pentru ca ca cererea pentru anumite produse va fi mai mare. Analiștii estimeaza ca alimentele de baza vor fi mai scumpe cu 5 și 10%. Ce alimente se scumpesc? Experții sunt de parere ca prețurile vor inregistra o […] The post Alimentele se scumpesc pe banda rulanta a supermarketului! Masa de Paste 2024, tot mai saraca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

