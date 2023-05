Stiri pe aceeasi tema

- Hemoglobina joaca un rol important, astfel ca trebuie sa includem alimente bogate in alimentația noastra. Cele mai multe persoane se confrunta cu anemie deoarece nu se alimenteaza corespunzator, astfel ca noi iți dezvaluim care sunt alimentele care te ajuta sa ai un stil de viața cat mai sanatos.

- Daca nu te incanta ideea de a manca doar alimente care echilibreaza zaharul din sange, dar totuși vrei sa eviți efectele creșterii bruște a glucozei in sange, atunci ține cont de ordinea in care mananci la masa. Recomandarea ii aparține biochimistului Jessie Inchauspe, autoarea mai multor carți de nutriție…

- Marea majoritate a celor mai modeste gospodarii din Franta au fost fortate sa taie din cheltuielile cu alimentele si 42% chiar si-au suprimat una dintre mesele zilnice din cauza inflatiei, potrivit unui studiu privind precaritatea alimentara publicat sambata de compania internationala de sondaje…

- Deși sunt delicioase, preparatele pentru masa de Paște devin periculoase, daca sunt consumate in exces. Pentru a evita problemele medicale in aceasta perioada este indicat sa mancați legume, dar și fructe.

- Potasiul este un mineral esențial care menține funcționarea corecta a organismului, prin reglarea echilibrului fluidelor. Acesta ar reduce riscul de hipertensiune arteriala, apariția unui accident vascular cerebral și pietre la rinichi, susțin experții. Descopera, in randurile de mai jos, care sunt…

- Experții in domeniul sanatații au dezvaluit care sunt alimentele anti-imbatranire pe care trebuie sa le consumi, daca vrei sa arați bine chiar și la o varsta inaintata. Sunt bogate in antioxidanți, vitamina C, care este esențiala pentru producția de colagen din organismul uman, și nu numai. In plus,…

- La fiecare drum la supermarket, fie ca vorbim despre Lidl, Kaufland sau alte magazine din țara, suntem puși in fața unor alegeri destul de dificile. De multe ori, produsele ce ajung in coșul de cumparaturi nu sunt deloc recomandate in dieta noastra zilnica. Specialiștii au dezvaluit care sunt alimentele…

- In era digitala, cand numeroase informații se afla la un click distanța, puțini mai știu care aliment le face bine in realitate și care nu. In fiecare zi, ai putea sa descoperi detalii despre un „super produs” care iți va schimba viața. Ce spun specialiștii din domeniul nutriției despre alimentele magice…