Stiri pe aceeasi tema

- Experții in sanatate susțin ca apa alcalina, fie ca este cumparata din comerț, fie ca este obținuta acasa, este o varianta foarte sanatoasa de hidratare pentru organismul nostru. Stopeaza procesul de imbatranire, sporește energia, ajuta in problemele de infertilitate, regleaza pH-ul organismului și…

- In perioada de iarna, aportul de vitamina D este crucial pentru ca riscul de infectii sa fie cat mai redus. Vitamina D este necesara pentru mentinerea sanatatii. La nivelul sistemului imunitar, vitamina D actioneaza pentru a ne imbunatati abilitatile de lupta impotriva infectiilor si pentru reducerea…

- Blue Monday, care face referire la expresia in engleza „to feel blue” (a te simti trist), dateaza din anul 2005. Atunci, profesorul Cliff Arnall, de la Universitatea din Cardiff, a dezvoltat o formula matematica pentru stabilirea zilei in care este cel mai probabil ca oamenii sa se simta deprimati.…

- De cand suntem mici auzim mereu ca alimentatia ne influenteaza sanatatea. Cand vorbim insa despre alimentație sanatoasa, automat ne gandim la principii complexe, foarte greu de respectat.

- De la inceputul sezonului gripal, in județul Argeș au fost confirmate 48 cazuri gripa la persoane nevaccinate antigripal (47 cazuri cu virusul B si 1 caz cu virusul AH3). Dintre cele 48 de cazuri, 46 sunt copii și 2 sunt adulți. „Avand in vedere incidența mare a cazurilor in randul copiilor, in contextul…

- Stiai ca alimentatia difera in functie de varsta, mai alea atunci cand vrei sa slabesti? In mod evident, organismul si functiile sale sunt diferite odata cu trecerea anilor, astfel ca pentru a urma o dieta eficienta, care sa te ajute sa scapi de kilogramele in plus si sa iti mentii sanatatea este bine…

- Vaparea este considerata a fi o varianta mai sigura in ceea ce priveste fumatul, comparativ cu tigarile obisnuite. Aceasta varianta foloseste un atomizor care transforma lichidul din interiorul recipientului in vapori. Astfel ca exista un lichid de tigari electronice care poate sa fie de mai multe feluri.…

- Internetul, indispensabil zilelor noastre, este departe de a fi o lume sigura. Tot mai mulți romani sunt ținte ale hackerilor, criminalii virtuali care vor sa fure date personale și bani, prin metode tot mai ingenioase. Specialiștii atrag atenția asupra fenomenului și susțin ca exista metode prin care…