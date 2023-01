Stiri pe aceeasi tema

- Rocsana Marcu, care a renunțat la televiziune și a devenit agent imobiliar in Marea Britanie, s-a dedicat carierei in anii care au trecut, dar și fetelor sale pe care le crește singura. Intr-un interviu pentru ciao.ro , fosta prezentatoare a dezvaluit ca iși dorește sa aiba o relație, sa iși gaseasca…

- AMNA, artista care a cucerit publicul cu piese ce ajung direct la inima, lanseaza in prag de Sarbatori „Te-am iubit”, o balada emoționanta despre dragoste, durere și acceptare. Compus de catre Ionuț Bacula (Papu) și Vlad Manolache, „Te-am iubit” este despre suflete ce au iubit și au suferit, iar acum…

- Andrei Pavel demonstreaza cu fiecare apariție publica ca este un iubit așa cum multe femei și-ar dori sa aiba! Pe langa cariera fabuloasa in sport, se pare ca acesta se descurca de minune și in viața privata, oferindu-i Adrianei sprijinul de care are nevoie, Paparazzii Spynews.ro au stat pe urmele lor…

- O femeie de 36 de ani, din Navadori, care nu mai fusese vazuta de cateva zile, a fost gasita fara suflare in casa. Se pare ca aceasta ar fi suferit de depresie si se despartise de ceva timp de iubit. Oamenii legii incearca sa puna cap la cap toate detaliile pentru a afla ce s-a intamplat exact. Cunoscutii…

- In 2019 s-au inregistrat aproximativ 5 milioane de decese la nivel global care au fost asociate cu rezistenta la antibiotice. Folosirea incorecta de antibiotice alimenteaza rezistenta antimicrobiana si este a treia cauza de deces la nivel mondial. 50% dintre romani inca trateaza virozele si racelile…

- Cu toții știm ca Elena Ionescu a divorțat in urma cu trei ani de barbatul alaturi de care un copil. Artista iubește din nou! Paparazzii Spynews.ro au surprins primele imagini cu cei doi indragostiți. Cum arata cel care o face fericita pe indragita cantareața.

- Slanina de porc este unul dintre cele mai consumate produse tradiționale de catre romani. Deși ar putea sa fie catalogata drept un aliment nu neaparat benefic pentru sanatate, atat timp cat este consumata cu moderație nu are efecte negative. Ce spunea medicul Gheorghe Mencinicopschi despre acest produs.…

- Dosar penal pentru un profesor de religie din Arad. Dascalul este cercetat pentru purtare abuziva dupa ce ar fi jignit, in repetate randuri, mai multe eleve de liceu. Cazul a ieșit la iveala odata cu mai multe videoclipuri postate pe TikTok, in care adolescentele reclama comportamentul profesorului.