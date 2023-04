Targul de Paște de la Craiova isi-a deschis porțile sambata, 1 aprilie, intr-un peisaj de poveste, in Parcul Nicolae Romanescu. Craiova a fost desemnata cea mai frumoasa destinație de Paște din Europa de catre European Best Destinations. Casuțe unicat, pictate, special realizate de artistul Gabriel Rizea, piese de șah de peste un metru, palarii luminate […] The post "Alice in Țara Minunilor" - Targul de Paste 2023 de la Craiova - iti pune pofta in cui. Mancarea costa ca la un restaurant de fite first appeared on Ziarul National .