Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat din Moldova va inainta maine o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Sandu, iar Parlamentul maine examineaza furtul miliardului. Acest anunț a fost facut in cadrul emisiunii „Politica”, moderata de Natalia Morari și a carei invitata astazi este prim-ministra Maia Sandu.

- Presedintele tarii, Igor Dodon, premierul Maia Sandu si presedintele PDM Pavel Filip sunt cei mai puternici politicieni din Moldova. Acestea sunt rezultatele sondajului realizat de compania IMAS, in perioada 7 – 22 septembrie si prezentat astazi.

- Președintele PDM, Pavel Filip, s-a intalnit astazi cu ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionița.Interlocutorii au facut un schimb de opinii despre situația politica de la Chișinau, dar și despre planurile Partidului Democrat.

- Deși au tot vehiculat posibilitatea numirii în fruntea Procuraturii Generale a unui specialist european, autoritațile s-au razgândit. Ministra Justiției, Olesea Stamate, a declarat în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova ca odata cu aceasta schimbare…

- Dupa ce la data de 16 august curent Partidul Democrat din Moldova (PDM) a depus un denunț penal, in care solicita Procuraturii Generale pornirea urmaririi penale pe faptul uzurparii puterii de stat, in perioada 8-15 iunie, de catre președintele Igor Dodon, Maia Sandu, Andrei Nastase, membrii Guvernului…

- Mai multe delegații ale Guvernului și Parlamentului de la Chișinau vor merge in vizita in Rusia, in luna septembrie, pentru a imbunatati relatiile dintre cele doua state. O declarație in acest sens a facut președintele Igor Dodon pentru postul de televiziune moscovit NTV Moldova.

- Discutiile de luni vor avea loc in contextul in care Calin Popescu Tariceanu le-ar fi transmis colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii de saptamana viitoare, le va propune spre validare o alianta politica cu Pro Romania, au declarat surse din ALDE, pentru…

- Deputatii PDM au depus un denunt penal vineri, 16 august, in care solicita Procuraturii Generale pornirea urmaririi penale pe faptul uzurparii puterii de stat, in perioada 8-15 iunie, de catre presedintele Igor Dodon, premierul Maia Sandu, vicepremierul Andrei Nastase si deputatii din majoritatea parlamentara…