Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) și-a lansat prima filiala la Alba Iulia și și-a desemnat primii candidați pentru alegerile locale din 2020. Este vorba despre Marius Hațegan, care intra in cursa pentru mandatul de primar al Capitalei Marii Uniri, și de Cristian Crișan, care va candida pentru șefia…

- Potrivit unui comunicat, primele 200 de adeziuni la noua entitate politica au fost semnate duminica la Alba Iulia. "Astazi, de 1 decembrie, in Capitala Marii Uniri, lansam cadoul nostru pentru Romania: Alianta pentru Unirea Romanilor. Este forma prin care vom activa oriunde traiesc romani…

- „Astazi, de 1 decembrie, in Capitala Marii Uniri, lansam cadoul nostru pentru Romania: Alianța pentru Unirea Romanilor. Este forma prin care vom activa oriunde traiesc romani și ne vom implica in toate alegerile. Vom ajuta ca neamul romanesc sa dainuie. Din Chișinau pana in Carei, din Londra pana in…

- In perioada 21-25 octombrie 2019, la Scoala Gimnaziala „Ion Creanga" din Suceava s-a desfasurat cea de-a treia intalnire in cadrul proiectului „Deliberative mediator leader students", proiect coordonat de o unitate scolara similara din Sakarya, Turcia (proiectul cu nr. ...

- Autor: Petru ROMOȘAN In vreme ce noi ne agitam (mai mult, mai putin sau deloc) cu alegerile noastre prezidentiale, pamantul continua totusi sa se invarta (e pur si muove), iar politica mondiala sa ne aduca stiri dupa stiri, una mai socanta decat alta. Procedurile de impeachment pentru neobisnuitul…

- "Pe 31 octombrie vom parasi UE, cu sau fara acord". Ca o mantra, Boris Johnson a repetat aceasta fraza pâna la satietate, în interviuri, pe retelele de socializare, în discursurile sale. Dar suntem deja la începutul lunii noiembrie si divortul nu a avut loc asa cum…

- Londra va 'supraveghea in mod foarte atent si continuu' exporturile spre Turcia, a declarat Dominic Raab in Camera Comunelor. Cat timp aceasta faza de examinare este in curs, nu va fi acordat niciun nou permis de export de arme 'care ar putea fi utilizate in operatiunile militare in Siria', a spus…

- Gina Miller a reușit sa scrie istorie și sa fie femeia care a reusit de doua ori sa-i infranga in justitie pe adeptii Brexitului, dupa ce marți, Curtea Suprema a Marii Britanii a decis ca suspendarea Parlamentului este ilegala. Decizia unanima a celor 11 judecatori ai Curții Supreme a venit ca urmare…