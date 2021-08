Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei l-a acuzat sambata pe presedintele american Joe Biden ca are aceleasi cerinte de la Teheran ca predecesorul sau Donald Trump in chestiunea dosarului nuclear iranian, relateaza AFP. Afirmatiile ayatollahului Khamenei survin in contextul in care Occidentul,…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei l-a acuzat sambata pe presedintele american Joe Biden ca are aceleasi cerinte de la Teheran ca predecesorul sau Donald Trump in chestiunea dosarului nuclear iranian, relateaza AFP, paotrivit Agerpres. Afirmatiile ayatollahului Khamenei survin in contextul in care…

- Noul presedinte iranian Ebrahim Raisi a declarat vineri ca este dispus ca continue negocierile pentru a resuscita acordul nuclear din 2015, cu conditia ca ele sa duca la ridicarea sanctiunilor americane, relateaza dpa. "Vom saluta si vom sustine orice initiativa diplomatica care va duce…

- Presedintele american Joe Biden a primit-o la Casa Alba pe Angela Merkel, cu care a discutat despre dezacorduri cu privire la China si Rusia, in contextul in care Washingtonul si Berlinul incearca sa-si relanseze relatiile, puse la grea incercare de catre fostul presedinte Donald Trump, relateaza Reuters.

- In actuala runda de negocieri nucleare s-au inregistrat „progrese bune” si incheierea unui acord este ”mai aproape ca oricand”, a declarat duminica negociatorul-sef al Iranului si ministru adjunct de externe Abbas Araqchi, informeaza EFE, confrom Agerpres. „Astazi este ultima zi a acestei a sasea runde…

- Victoria lui Ebrahim Raisi, un om acuzat printre altele de implicare in executarea a mii de prizonieri politici in anii 1980, inseamna ca ultraconservatorii iranieni controleaza acum toate instituțiile statului și ca relațiile cu Occidentul ar putea fi chiar mai complicate, scriu Financial Times și…

- ”Acest acord deschide un nou capitol in relatia noastra, pentru ca trecem de la un contencios la o cooperare in aeronautica”, si-a exprimat satisfactia presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen. Intr-o declaratie transmisa AFP, Guvernul francez saluta acest ”acord bun” si indeamna la ”inchiderea…

- Iranul numara acum o cantitate de uraniu slab îmbogațit de aproape 16 ori mai mare decât limita autorizata prin acordul din 2015, potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) consultat luni de AFP.Teheran a renunțat treptat de obligațiile sale nucleare…