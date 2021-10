Alfred Laurențiu Mihai anunță un vot zdrobitor împotriva guvernului Cîțu: 'Au fost înregistrate 281 de voturi ”pentru” demiterea Guvernului Cîțu' Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai anunța un vot zdrobitor impotriva guvernului Cițu„Guvernul Cițu a fost demis.Așa dupa cum era de așteptat, Guvernul condus de premierul Florin Cițu a fost demis astazi in Parlament, in urma moțiunii de cenzura care a fost inițiata de PSD, și care a fost votata cu ajutorul celor de la USR și AUR.Este cel mai mare vot cu care a fost demis un guvern in Romania.Astfel, potrivit numaratorilor paralele, au fost inregistrate 281 de voturi ”pentru” demiterea Guvernului Cițu, zero voturi ”contra” și zero abțineri - in condițiile in care era nevoie de doar 234 de voturi.”… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

