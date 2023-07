Stiri pe aceeasi tema

- Alexia a lansat o piesa cu videoclip! Adolescenta careia i-au fost repuse brațele in urma cumplitului accident care a șocat Romania este pasionata de muzica și dans. Iata care este reacția publicului.

- Rea Garvey a lansat single-ul “Free Like The Ocean”. Este ințelepciunea unei inimi care vorbește cu incredere profunda, curaj mare și pasiune pura. Inima ii aparține lui Rea Garvey și ne-o deschide pe noul sau single „Free Like The Ocean”, semnaland inceputul unui nou capitol muzical. Prima previzualizare…

- Pe data de 16 decembrie 2022 a avut loc o tragedie care a marcat o țara intreaga. Un accident infiorator a avut loc la ieșirea din Pașcani, moment in care cele 35 de persoane transportate puteau pați tot ce este mai rau. Din fericire, nu au existat morți, insa destinul uneia dintre victime a reușit…

- Fosta semifinalista a concursului ”Eurovision Romania 2018”, Nicoleta Ticala Floroni a lansat piesa ”Te faci vinovat”, compusa chiar de ea, atat versuri cat și muzica.Nicoleta Țicala este absolventa a Facultații de Jurnalism, comunicare și relații publice, dar pasiunea pentru muzica a facut intodeauna…

- Doar o minune a facut sa aiba o a doua șansa la viața, iar acum se bucura de ea din plin. Este vorba despre Alexia, adolescenta de 15 ani, care in decembrie a anului trecut a suferit un accident cumplit. La cateva luni dupa o operație ce a durat 20 de ore, fata danseza din nou pe scena.

- Alexia, adolescenta care a trecut prin momente cumplite, dupa ce a fost implicata intr-un grav accident rutier, face progrese. De curand, fata a urcat pe scena, pentru prima data de cand a fost la un pas de tragedie. Alexia a surprins pe toata lumea, la un festival din Botoșani.

- Emoții de nestapanit, in Vinerea Mare, in platoul unei televiziuni naționale. Alexia a interpretat o melodie care a scos la iveala nu doar un caracter puternic al unei copile de doar 15 ani, dar și un talent muzical desavarșit.

- Alexia a trecut prin ce mai ingrozitor moment al vieții sale, atunci cand a ramas fara brațe in urma unui accident rutier. Tanara de 15 ani a fost operata de un medic, pentru care a facut acum un gest emoționant, cu care a suprins pe toata lumea.