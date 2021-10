Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PSD Alexandru Rafila a afirmat, miercuri, ca reintroducerea obligativitatii purtarii mastii de protectie sanitara in spatiile deschise este o masura de sanatate publica, iar nemultumirile trebuie adresate celor care au permis sa se ajunga la cresterea "fara precedent" a incidentei cazurilor…

- In ziua in care partidul aflat la guvernare iși alege noua conducere, semnalele din economie sunt extrem de ingrijoratoare. Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din Romania, dezvaluie ca foarte multe fabrici au primit notificari de dublare a prețului…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul PSD de Caras-Severin, Ion Mocioalca, a facut o declaratie politica referitoare la efectele liberalizarii pietei de energie electrica! Senatorul carasean Ion Mocioalca a luat cuvantul in sedinta de miercuri a Senatului, sustinand o declaratie politica pe tema „Liberalizarea…

- Social-democrații aradeni au aratat in cadrul unei conferințe de presa cat de importanta este adoptarea legii pentru plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze pentru consumatorii casnici. Este o inițiativa legislativa a PSD menita sa aduca suportabilitate romanilor in ceea ce privește plata…

- Prețul energiei va fi plafonat in lunile de iarna, asta doar daca majoritatea tarilor europene vor lua masuri similare. La TVR, premierul Florin Citu a explicat ca „o astfel de masura nu este buna pentru Romania, care este tara producatoare de energie”. In schimb, vor fi mai multe instrumente pentru…

- In incercarea de a impulsiona procesul vaccinarii, medicii de familie care vaccineaza anticovid pacienți la domiciliu, ar putea primi cu 20 de lei in plus fața de tariful de 40 de lei pe care il primesc daca administreaza vaccinul la cabinet. Guvernul a lansat in dezbatere publica un proiect de modificare…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS și deputat PSD, avertizeaza ca obiectivele din campania de vaccinare anti-Covid vor fi ratate in acest an, iar valul patru va aduce cazuri grave și decese in țara, informeaza RFI . Alexandru Rafila arata ca „ne indreptam, cel puțin in cursul acestui an,…