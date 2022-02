Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, vineri, ca se asteapta scaderea sub 50% a gradului de ocupare in spitale, la terapie intensiva asta inseamnand sub 900 de paturi ocupate, si abia atunci se poate lua in calcul ridicarea primelor restrictii. Ministrul Sanatatii a spus ca trebuie luata o decizie privind etapizarea ridicarii acestor restrictii si […] The post Alexandru Rafila, despre ridicarea restrictiilor: Asteptam sa scada sub 50% gradul de ocupare in spitale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .