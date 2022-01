Alexandru Rafila, avertisment despre Favipiravir Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a atras atenția ca medicamentul Favipiravir, care se va regasi in farmacii pentru tratarea COVID-19, va putea fi luat doar pe baza de prescripție medicala, pentru ca efectele adverse vor fi puternice. „Incepem sa avem Favipiravir in farmacii cu circuit deschis, vom extinde acest program ca orice medic – medic de familie – care trateaza un pacient Covid poate prescrie acest medicament, dar cu precauții și doar cui are nevoie”. Alexandru Rafila a mai spus ca Favipiravir nu e un medicament preventiv, doar scurteaza durata evoluției clinice. “Efectele secundare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

