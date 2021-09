Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, critica rectificarea bugetara a premierului Florin Cițu, aratand ca aceasta nu reduce deficitul, ci il crește nominal cu 3.7 miliarde lei, bani care trebuie imprumutați suplimentar pana la sfarșitul anului, peste cuantumul stabilit la aprobarea bugetului…

- Deputatul PSD Laura Vicol a postat, pe Facebook, o critica dura la adresa “alianței” pentru moțiunea impotriva premierului Florin Cițu, stabilita joi de USR PLUS cu AUR. “USR + AUR = LOVE In curtea școlii ar fi mers, dar cand dai foc Romaniei și pe urma bați palma cu cei pe care susțineai […] The…

- Noul ministru de la Finanțe, Dan Vilceanu, a anunțat, in prima sa conferința de presa care sunt proiectele pe care și le dorește. Fostul ministru, tot liberal, Alexandru Nazare, remaniat de premierul Florin Cițu care și-a dorit ca portofoliul sa fie ocupat de prietenul sau Vilceanu, susține insa ca…

- Oamenii din localitațile afectate de inundații din județul Alba vor primit conserve și apa, la cinci zile de la prapad. Și asta dupa ce premierul Florin Cițu le-a trimis mai intai sambata un mesaj de incurajare pe Facebook, duminica și-a facut timp sa mearga in zona, iar luni a umblat la rezervele de…

- Alexandru Nazare, proaspat revocat din funcția de ministru al Finanțelor, susțiune ca dezechilibrul bugetar este foarte accentuat, veniturile fiind mult sub cheltuielile angajate. ‘‘In analiza execuției la luna mai, transmisa premierului, evidențiam un necesar de 13 miliarde lei pe partea de cheltuieli.…

- Unul dintre liderii marcanți ai PNL, Virgil Guran, a declarat, la emisiunea Decisiv, moderata de Catalina Porumbel la Antena 3, ca premierul Florin Cițu va trebui sa dea explicații in forurile statutare ale PNL pentru schimbarea lui Alexandru Nazare de la Finanțe. Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu,…

- Ministrul revocat Alexandru Nazare a lansat un atac dur la adresa premierului, in care vine cu detaliile despre remanierea sa. In postarea sa, Nazare spune ca premierul i-a dat mai multe mesaje, insistand sa iși dea demisia “cat mai repede”. In replica, el i-a spus lui Cițu ca nu avea de ce sa iși dea…

- Alexandru Nazare a declarat, pentru jurnalistul Radu Tudor, ca toate cifreel arata ca el și-a facut treaba la minister, iar acesta a fost și motivul pentru care nu a vrut sa iși dea demisia cand premierul Florin Cițu i-a cerut-o. Nazare a explicat ca activitatea sa a fost apreciata de premierul Florin…