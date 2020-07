Alexandru Cumpănașu, gest DISPERAT la un an de la Cazul Caracal: s-a pus în fața mașinii unui procuror Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, reacționeaza dur la un an de la dispariția Alexandrei Maceșanu. Acesta face o lista cu intrebarile la care inca nu are raspuns și spune ca ieri s-a pus in fața mașinii unui procuror, din disperare de a afla adevarul. Citește și: Tariceanu TRAGE de MANECA Guvernul și pe Iohannis: Baieți, am mai fost pe drumul asta, nu vreți sa schimbam? "Fix acum UN AN Alexandra a disparut‼️Ieri l-am confruntat pe procurorul Popescu care incerca sa fuga disperat de mine deși declar public ca doream doar niște raspunsuri ‼️A trebuit sa ma pun in fața… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

