Se repeta scenariul din 2010 guvernul Boc a redus veniturile pentru aproape 15 milioane de romani? Declarațiile recente ale lui Valentin Lazea, economistul șef al Bancii Naționale a Romaniei, nu...

Abrudean Mircea, prefectul Clujului, a anunțat intr-o postare pe Facebook ca numarul paturilor din spitale pentru pacienții cu Covid-19 este pe punctul de a se mari. "Creștem capacitatea de paturi...

Ioan Rus, politician cu o valoroasa experiența și unul dintre cei mai performanți miniștri de interne pe care i-a avut Romania, considera ca Victor Ponta ar merita sa fie nominalizat pentru funcția...

- Noi restricții. Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca va propune ca evenimentele private, cum sunt nuntile, fie sa fie sistate, fie sa se revina la limitarea acestora la un maximum de 20 de persoane, explicand ca astfel de intalniri reprezinta surse de imbolnavire de coronavirus. „Voi propune sistarea…

- Primarul Emil Boc il propune pe Dan Petrescu pentru funcția de cetațean de onoare al Clujului, pentru rezultatele sale și cinstea adusa orașului. ”Omul acesta are de 3 ani de zile, de cand e aici, numai succese. Eu cred ca e un om care a facut extraordinar de mult pentru acest oras. Ne-a pretuit…

- Dan Canta, candidatul PRO Romania la Consiliul Local Cluj-Napoca, inginer constructor prin vocație, cu o experiența administrativa relevanta, a fost inițiatorul și promotorul unor proiecte de anvergura, care au marcat ireversibil evoluția zonei metopolitane a Clujului.

Am ajuns la același nivel de poluare cu marile orașe europene! Calitatea aerului din Cluj-Napoca lasa de dorit de multa vreme, și cu toate acestea autoritațile publice nu fac nimic! Pe langa...

- Candidatul Pro București 2020 la Primaria Sectorului 1, dr.Adina Alberts, anunța ca iși propune ca in mandatul pe care il va avea va implementa un program Program pentru Viața Sanatoasa. ”Obezitatea ne omoara lent dar sigur. Din 1975 pana in prezent procentul persoanelor obeze in Romania s-a…