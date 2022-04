Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 82 de ani, Alexandru Arșinel a facut primele declarații despre retragerea din teatru. Pentru fanatik.ro el a anunțat cat timp mai are de gand sa mai urce pe scena, dar și unde va susține un spectacol pentru ultima oara. „Eu incerc sa mai fac fața un timp, dupa care o sa ma cam retrag. Eu…

- Alexandru Arșinel se confrunta de o buna perioada de timp cu probleme de sanatate. A suferit o operație anul trecut, i-a fost montat un stent, are și diabet, iar acum anunța noi probleme. Intr-un interviu pentru Antena Stars, actorul in varsta de 82 de ani a spus ce-l supara acum. Arșinel nu mai iese…

- O saptamana full, care a inceput binisor, cu o remiza la Timisoara si a continuat ideal, cu o victorie la Sala Sporturilor, cu CSM Bucuresti, s-a incheiat perfect pentru HC Buzau! Duminica seara, intr-una dintre cele mai dure deplasari din campionat, echipa buzoiana a intalnit-o pe CSU Suceava, in etapa…

- Nicușor Dan i-a dat replica lui Alexandru Arșinel, dupa ce marele actor al Romaniei s-a plans de faptul ca primarul Capitalei nu i-a mai prelungit contractul de director artistic al Teatrului „Constantin Tanase” din București. Ce explicații a dat edilul. Totul a fost postat și distribuit pe rețelele…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a informat, marti, ca Alexandru Arșinel este in prezent actor colaborator al Teatrului „Constantin Tanase”, in conditiile in care nu i-a prelungit mandatul de director artistic. „Precizari la o noua dezinformare. Alexandru Arsinel a fost si este actor colaborator…