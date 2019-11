Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se implinesc doi ani de la moartea Stelei Popescu. Regretata actrita a murit in 2017, ea fiind gasita in propria casa, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Au trecut doi ani de la trecerea sa in nefiinta, iar durerea este la fel de mare.

- Astazi se implinesc doi ani de cand Stela Popescu nu mai este printre noi. Alexandru Arșinel și Vasile Muraru, colegii ei de scena, merg la Cimitirul Cernica la mormantul regretatei doamne a comediei romanești. Alexandru Arșinel, partenerul de scena al Stelei Popescu timp de o viața, resimte din plin…

- Pe 23 noiembrie se implinesc doi ani de cand Stela Popescu a trecut in neființa. Decesul regretatei actrițe a inmarmurit o țara intreaga, cu atat mai mult pe cei care erau apropiați de artista. Alexandru Arșinel o deplange și acum, dupa atata timp, pe buna sa prietena. Stela Popescu i-a obișnuit mereu…

- Alexandru Arșinel a facut dezvaluiri emoționante, la doi ani de la moartea partenerei sale de scena. Stela Popescu a murit la aproape 82 de ani, lasand multa durere in sufletul celor care au cunoscut-o. Parastasul actriței va avea loc sambata. Alexandru Arsinel va lua parte sambata la parastasul de…

- Alexandru Arsinel (80 de ani) o deplange pe Regina comediei romanesti, Stela Popescu, care s-a stins din viata la 23 noiembrie 2017, cu doar o luna de zile inainte ca ea sa implineasca varsta de 82 de ani, scrie click.ro. Actorul ii simte enorm lipsa celei care i-a fost partenera de scena timp de…

- Au impartit scena zeci de ani și au jucat impreuna in sute de spectacole de teatru. Prieteni de-o viața, Stela Popescu și Alexandru Arșinel au format unul dintre cele mai energice și spumoase cupluri de actori de pe micul ecran, iar dupa moartea actriței, Alexandrul Arșinel nu și-a mai revenit niciodata.

- Tamara Buciuceanu-Botez a vorbit de nenumarate ori despre relația speciala pe care a avut-o cu Stela Popescu. Cele doua actrițe au jucat impreuna și au calatorit impreuna in toata lumea. Unul dintre momentele emoționante in care Tamara Buciuceanu a vorbit despre Stela Popescu a avut loc anul trecut,…

- Renumitul actor Alexandru Arșinel este inca marcat de pierderea celei care a fost Stela Popescu, buna lui prietena și partenera de scena timp de decenii. Alexandru Arșinel a marturisit, la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, ca dupa dispariția Stelei Popescu a fost și este inca o perioada grea…