Stiri pe aceeasi tema

- Nu știi niciodata cat de puternic ești pana cand a fi puternica este singura opțiune pe care o mai ai.2. Plansul nu inseamna ca ești slaba. Inca de la naștere, plansul este un semn ca ești vie și puternica.3. Indiferent de cate greșeli ai face sau de cat de incet ai progresa, ești inca cu mult inaintea…

- Prima a zi a lunii martie aduce cu sine o serie intreaga de obiceiuri și tradiții de Marțișor, o sarbatoare inchinata innoirii timpului in pragul primaverii. Micul simbol al primaverii, legat cu fir impletit roșu și alb, purtat in piept sau la mana de catre fete și femei, este menit sa faca trecerea…

- Galeriile de Arta Buzau ii invita pe buzoieni intr-o calatorie in timp in care sa afle poveștile de dragoste din satul buzoian. Calatoria in timp se va realiza cu ajutorul obiectelor dintr-o inedita expoziție. „Va invitam sa va lasați purtați de farmecul , participand la o interesanta calatorie in…

- Andreea Balan a facut o declarație de dragoste pentru Victor Cornea. Pe rețelele de socializare, artista a facut o postare speciala pentru barbatul care o face fericita. Iata cum a surprins-o iubitul cantareței de Ziua Indragostiților!

- Cazinourile au fost, vreme de sute de ani, locuri in care oamenii mergeau sa se distreze și sa socializeze. Deși, in memoria colectiva, cazinourile sunt asociate cu jocurile de noroc și pariurile, ele au fost mult mai ofertate de-a lungul istoriei: gazduiau sali de teatru, concerte, baluri, etc. Adevarul…

- La inceput de an merita pusa o intrebare: Ce va insemna 2024 pentru agricultura romaneasca? Cum viitorul este o „multiplicare“ infinita a prezentului, legat la randul sau, nu-i așa, de trecut, sa vedem ce a insemnat anul 2023 pentru agricultura romaneasca. La aceasta intrebare probabil ca raspunsul…

- Jumatate din populația lumii va fi chemata la urne in 2024, vor fi alegeri prezidențiale in 30 de state și legislative in alte 20. Romania va avea patru tururi de scrutin – alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Conform calculelor AFP, 49% din populația planetei va fi chemata…