Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții au fost puși in cele mai neașteptate situații și au avut parte de o cursa memorabila, insa cel mai greu moment al zilei a fost cel in care au fost nevoiți sa iși caute cazare.

- Alina, prietena mamei Andreea, a izbcunit in lacrimi in platoul emisiunii Acces Direct, atunci cand a fost intrebata daca a mers sa aprinda o lumanare la cimitirul copiilor de care avea grija pana acum. Ea marturisește ca nu a fost lasata sa mearga la inmormantare din cauza mamei micuților decedați.

- Andreea Raicu a povestit cu ochii in lacrimi despre copilarie. Fosta prezentatoare de televiziune a marturisit care a fost cel mai mare regret al sau. Catalin Maruța a fost șocat sa auda detalii despre primii ani de viața. Andreea Raicu, detalii din viața sa: vedeta a povestit cu lacrimi in ochi Andreea…

- In aceasta dimineața, Stelian Ogica a fost implicat intr-un mare scandal. Acesta a depus și plangere la poliție pentru tentativa de omor și este speriat pentru viața sa. Iata ce s-a intamplat. Stelian Ogica a facut plangere la Poliție Stelian Ogica a avut parte de intamplare neplacuta. Suparat fiind…

- Suferința și rauri de lacrimi la Ciuruleasa: Cine era tanarul de doar 20 de ani a carui viața a fost curmata prea devreme Suferința și rauri de lacrimi la Ciuruleasa: Cine era tanarul de doar 20 de ani a carui viața a fost curmata prea devreme Un incident teribil s-a petrecut in dimineața zilei de marți,…

- Lionel Messi a declarat, duminica, in lacrimi, ca ii este foarte greu sa se desparta de FC Barcelona, unde si-a trait aproape intreaga viata. “Nu eram pregatit pentru asta. Toata viata mea a fost aici. A trebuit sa-mi conving familia ca vom continua aici, ca aici va fi casa noastra. Viata noastra a…

- Alina Petre a povestit cu ochii in lacrimi la Antena Stars despre ceea ce i s-a in urma cu doar cateva zile. Vedeta a fost agresata in public de fostul ei iubit, motiv pentru care a mers de urgența la poliție și a depus o plangere.

- Ramona de la Clejani, fiica vitrega a lui Ionița de la Clejani, a fost amenințata cu moartea de catre Fulgy daca nu va recunoaște ca nu e fiica tatalui sau. La Acces Direct el a izbucnit in lacrimi la telefon și a spus ca le va face rau celor care mai indraznesc sa ii strice imaginea familiei sale.