Alexandra Stan & NERVO lanseaza remixul piesei “Come Into My World”, realizat de catre Rose All Day Nervo

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Bostanica lanseaza videoclipul piesei “Diamantul” una dintre cele mai fierbinti piese ale verii. Videoclipul noului single a fost foarte asteptat de public, devenind viral pe TikTok, pe sunetul piesei creandu-se mii de tiktok-uri. Atat videoclipul cat si versurile noului single “Diamantul”…

- Dupa ce a lansat single-ul „Swimming Pools” la sfarșitul lunii iulie, Francis On My Mind revine cu un remix internațional al piesei, realizat de DJ-ul și producatorul de muzica electro german, Wankelmut. Remixul piesei este ideal pentru ultimele zile de vara, petrecute pe plaja, de dimineața pana seara,…

- Piesa „Come Into My World” a fost scrisa de Liv și Mim, surorile NERVO, care au compus muzica alaturi de celebrul DJ și producator olandez-turc, Ummet Ozcan. Mix-ul și master-ul cantecului au fost relizate de Manuel Riva, care a mai colaborat in trecut cu Alexandra Stan pentru piesa „Miami”. In piesa,…

- Alexandra Stan ne surprinde cu o noua piesa in engleza, de data aceasta, in colaborare cu faimoasele surori DJ din Australia, NERVO. O piesa dance ideala pentru a da startul petrecerilor de vara cu ritmul ei fresh si vibe-ul de anii 80, care te invita fara doar și poate pe ringul de dans. Piesa a fost…

- Sweetheart-ul Romaniei, Alessiah, face echipa cu Alpha P și lanseaza single-ul „Why”, o piesa pop, cu un ritm captivant ne duce cu gandul la o zi senina petrecuta pe plaja. Energica și fresh, melodia cu beat up-tempo a fost compusa de Alessiah, Vlad Popescu, Vlad Ciresan si Ioan Cozma, iar versurile…

- Dupa ce a strans peste jumatate de milion de vizualizari cu piesa “Brand”, indragitul vlogger Selim The Kid lanseaza cel de-al doilea single, “All Stars”, in colaborare cu Lil Dany, fiul lui Costel Biju. Piesa este compusa de Kastha John și Cristi Pascu, de Mix/Master ocupandu-se Nasty Brings the Sound,…

- „Paranoid”, al doilea single de pe EP-ul „EXhibition of a heartbreak”, lansat de Rian Cult in aceasta toamna, evidențiaza importanța recaștigarii increderii de sine, indiferent de prejudecațile celor din jur. Melodia este al doilea single de pe albumul de debut, pregatit de lansare in aceasta toamna.…

- Cantarețul britanic Ed Sheeran a anuntat vineri lansarea piesei "Bad Habits", primul sau cantec solo dupa patru ani si care va aparea pe piata la 25 iunie, relateaza EFE. Sheeran a facut anuntul pe Instagram, unde a postat imagini din diferite locuri din Londra, orasul in care s-a implinit…