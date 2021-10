Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu noul single “No Bad Days”, Bastille a anuntat, ca noul album, “Give Me The Future”, va fi disponibil din 4 februarie 2022. Noua piesa vine insotita de videoclipul oficial, co-regizat de Dan Smith. “Give Me The Future” este un tribut adus umanitatii in era tehnologiei, care exploreaza atat avantajele,…

- Numele lui Calin Lupu este cunoscut in randul melomanilor care participa la concertele desfasurate in Timisoara. Fostul participant la concursul Vocea Romaniei a lansat albumul sau de debut „Angels with dirty wings“, care cuprinde 11 piese. „Scriu piese de peste 10 ani și asta e terapia mea. Albumul…

- Chelsea Cutler lanseaza piesa “Devil On My Shoulder”, in care vorbeste despre sanatatea ei mintala si depresia prin care a trecut. Cutler a declarat ca a avut nevoie sa mearga inr-un loc, unde sa se distinga de depresia ei, aceasta fiind parte din identitatea artistei. Titlul melodiei personifica starea…

- Lady Gaga și Tony Bennett lanseaza cel mai nou duet al lor, „Love For Sale”, al doilea single extras de pe albumul lor ce urmeaza sa fie lansat, care este intitulat tot „Love For Sale”. „Love For Sale”, noul album, ce reliefeaza versurile lui Cole Porter, interpretate de Lady Gaga și Tony Bennett,…

- Marius Mihalca a lansat o noua piesa numita „Acasa“, melodia realizata de artistul timișorean avand parte de un feedback cat se poate de pozitiv in randul melomanilor din intreaga țara. „Au trecut cateva saptamani de la primele difuzari ale piesei «Acasa» pe posturi de radio din Romania și pe posturi…

- Rapperul american Kanye West sustine ca Universal Music Group, compania mama a casei Def Jam, a lansat albumul „Donda” fara aprobarea lui, potrivit news.ro. La cateva ore dupa ce albumul, asteptat sa apara de mai multe saptamani, a fost lansat duminica dimineata, West a scris pe Instagram:…

- Celebrul rapper Lil Nas X a anunțat pe Twitter ca urmeaza sa lanseze primul sau album intitulat „Montero” pe 17 septembrie. Cel mai probabil, albumul va conține atat piesa „Montero (Call Me By Your Name)” dar și „Industry Baby”. In postarea de pe Twitter, artistul a postat și un clip de promovare iar…

- Trupa de rock X Ambassadors a lansat noua piesa – “OKAY” si anunta albumul “THE BEAUTIFUL LIAR” pentru 24 septembrie. Aceasta este a doua melodie aparuta in 2 luni, “My Own Monster” si “OKAY” vor fi prezente pe noul proiect muzical. Melodia este despre cat de imprevizibila poate fi viata, dar intr-un…