Cum poate sportul sa aduca atata bucurie și amaraciune in același timp?! Vestea excelenta pentru sportul campinean, dupa Campionatul Național de Natație, desfașurat in week-end la București, la Bazinul ”Tolea Grințescu” din cadrul Complexului Sportiv Dinamo, este ca sportiva Alexandra Dobrin, care se pregatește la Campina, sub coordonarea antrenorului Gabriel Cojocaru de la Clubul Barracuda, a devenit campioana naționala a Romaniei la seniori, in probele de 200m mixt și 400m mixt. Mai mult, Alexandra Dobrin a realizat baremul pentru a participa la Campionatul Mondial de Natație, care va avea loc…