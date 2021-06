Stiri pe aceeasi tema

- Fiul Clejanilor, Fulgy, a spus astazi la Xtra Night Show cine se face vinovat pentru consumul de droguri. Tanarul de 23 de ani a recunoscut ca s-a drogat, insa a spus cine l-a indemnat spre aceasta situație.

- Dupa ce a dat de ințeles in live-ul de pe YouTube ca la studioul lui Alex Velea se consuma droguri, acum Fulgy a dezvaluit la Xtra Night Show ca nu e tocmai cum a afirmat. El a vrut de fapt sa spuna din alta parte a inhalat cocaina.

- Scandal monstru in show-biz dupa ce Fulgy, fiul Clejanilor, a fost prins drogat la volan, in seara zilei de 29 mai. Fiul Clejanilor a dezvaluit ca-n seara cu pricina, cand a fost depistat ca a consumat canabis, se intorcea de la studioul lui Alex Velea, unde a facut un gratar cu baieții de la Golden…

- Fulgy a recunoscut tot! Baiatul Clejanilor a ținut sa le ofere fanilor o explicație dupa ce a fost prins de poliție in timp ce conducea sub influența substanțelor interzise. Acesta și-a recunoscut greșeala cu lacrimi in ochi și spera ca parinții lui, Viorica și Ionița de la Clejani, sa il ierte și de…

- Fulgy, fiul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, a dezvaluit unde și-a petrecut seara inainte sa fie prins de poliție drogat la volan. Tanarul a mers la studioul lui Alex Velea pentru o melodie, iar apoi au și sarbatorit colaborarea cu o masa impreuna. Dan Manole, fiul Vioricai de la Clejani, a…

- Fulgy a avut parte aseara de unul dintre cele mai sincere momente din viața lui. Dupa ce a fost oprit de poliție și acuzat ca ar fi consumat substanțe interzise, fiul Clejanilor a spus adevarul despre droguri. In cadrul live-ului pe care l-a organizat, pe langa faptul ca a marturisit ca nu mai consuma…

- Fulgy continua seria declarațiilor șoc despre consumul de droguri. Fiul Clejanilor a povestit ce a facut inainte de a fi oprit de Poliție. Artistul a mers la studioul lui Alex Velea pentru a-i face o piesa cainelui sau și, surpriza: se consuma substanțe interzise in studioul iubitului Antoniei? Iata…

