- Karmen colaboreaza cu artistul francez, Scridge, pentru a lansa o noua melodie cu versuri in limba engleza – “808”. Karmen, cunoscuta pentru hiturile sale precum “Lock My Hips”, “Play Me”, și Scridge, artistul francez de origine marocana, recunoscut pentru succesul sau cu piesa “Samira”, aduc o combinație…

- Kadebostany impresioneaza cu noua sa piesa antrenanta și optimista Like a Dream, primul single și prequel al mult așteptatului album Play this at my Funerals. Producatorul de future-pop și creator al multor single-uri de top, Guillaume de Kadebostany uimește cu o abordare inovativa și revigoranta a…

- Un roman a inventat cea mai usoara bicicleta din lume. Creația lui Dan Sobol este una dintre atractiile Salonului Mondial de Inventii de la Geneva. Inventatorul aradean s-a prezentat la Geneva cu alte doua inventii. ”Piesa de cea mai mare atractivitate a Aradului o reprezinta bicicleta realizata de…

- Cargo, cea mai iubita trupa rock din Romania, a lansat recent o noua piesa intitulata “Te chem”. Melodia este o balada rock care transmite un mesaj puternic despre dorinta si sentimente profunde si pure. “Te chem” este o melodie cu un sound puternic, care imbina elemente de rock cu influențe de blues…

- In ultima vreme, What's Up a aparut tot mai rar in lumina reflectoarelor, preferand sa susțina doar concerte. Acesta a recunoscut ca s-a simțit epuizat, așa ca a stat departe de emisiunile TV. Dupa divorțul de Simina, mai multe guri zvoneau ca What's Up și-ar fi refacut viața alaturi de altcineva. Intr-un…

- Producatorul și DJ-ul roman, Alex Parker, face echipa cu Misha Miller pentru piesa „Killer”, aceasta fiind cea mai recenta colaborare intre cei doi. De altfel, nu este pentru prima oara cand cei doi fac o piesa impreuna, lansand in trecut piesele „Fix Your Heart”și „Addicted”. Piesa este scrisa și compusa…

- ■ regia și scenariul aparțin lui Michele Modesto Casariu ■ spectacolul plin de citate, de jocuri și de ritm i-a facut pe spectaorii prezenți sa rada copios și sa se emoționeze ■ Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica „I. L. Caragiale” – București (UNATC), in colaborare cu Asociația…

- Formatia Vama a lansat un nou single, „Barosanii”, cu Tudor Chirila care aminteste, in videoclip, de Joker si canta versuri precum: „Banii se fac usor, ti-o spune un vrajitor”, „Vreau sa-ti iau anii, vreau sa-ti arat cum traiesc barosanii”, „Hai vino sa vezi cum e cu smecheria”.Videoclipul a fost…