Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de o saptamana, Alex Bodi a fost prins pe picior greșit de autoritați și a fost drastic sancționat. Pe langa suspendarea permisului, iubitul Biancai Dragușanu a primit o super-amenda și a fost plasat in carantina institutionalizata, pentru ca trebuia sa fie in izolare in perioada…

- Idila dintre Bianca Dragușanu, Alex Bodi și Daria pare ca nu se mai termina. Dupa ce s-a iubit o perioada cu Daria, afaceristul, dupa spusele rusoaicei, și-o dorea de soție, doar ca, intre timp, s-a reintors in brațele Biancai Dragușanu.

- Daria și Alex Bodi nu iși mai declara iubirea in spațiul public. Acum, dupa ce afaceristul s-a intors in brațele Biancai Dragușanu, se pare ca toata caile de comunicare cu focoasa rusoaica s-au inchis.

- Alex Bodi joaca dur! Dupa ce Spynews.ro a aflat in exclusivitate faptul ca el și Bianca Dragușanu s-au desparțit din nou, celebrul afacerist nu lasa nicio clipa garda jos! Vedeta a transmis un mesaj plin de ironie pe rețelele de socializare, care pare sa-i fie adresat frumoasei blondine.

- Povestea de dragoste din Bianca Dragușanu și Alex Bodi este demna de filmele de Hollywood, și iata ca dupa multe desparțiri aceștia sunt din nou impreuna, chiar daca au divorțat. Omul de afaceri locuiește acum alaturi de Bianca Dragușanu, și chiar daca e plina pandemie, acesta se bucura de pasiunea…

- Este și cazul Biancai Dragușanu și a partenerului ei, Alex Bodi. Cei doi și-au facut planuri de nunta, dupa revenirea la viața normala. Cei doi sunt izolați de aproape trei saptamani și se pare ca in aceasta perioada, lucrurile au mers foarte bine intre ei. Vedeta a marturisit ca afaceristul i-a promis…