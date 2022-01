Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi și Daria Radionova au lasat Londra pentru peisajele montane dintr-o stațiune de lux din Franța, iar fiica cea mare a afaceristului, Chaqueline, se afla alaturi de ei. Cea care lipsește este micuța Selena, iar echipa Antena Stars a aflat motivul. Se pare ca mama ei, Iulia Salagean nu mai vrea…

- MESAJE DE CRACIUN 2021. Prima felicitare de Craciun s-a vandut la Londra, in 1843, dupa aparitia timbrului postal. Imaginea infatisa trei generatii ale unei familii care tineau un toast pentru destinatarul felicitarii. Pe felicitare aparea mesajul "Happy Christmas" (Craciun fericit!).MESAJE DE CRACIUN…

- Povestea de dragostea dintre Alex Bodi și Daria Radionova este mult mai intensa dupa desparțirea prin care au trecut, motiv pentru care afaceristul face ce face și iar parasește meleagurile romanești pentru Londra. Ei bine insa, sa vedem ce face Alex Bodi atunci cand este in țara, dar mai ales cu cine…

- Cand iubești, nu prea poți sta departe prea mult timp de partenerul tau de viața și se pare ca Alex Bodi știe foarte bine acest lucru. Fara sa mai stea prea mult pe ganduri, și-a facut bagajele, s-a urcat in avion și a ajuns la aleasa inimii sale, Daria Radionova. Afaceristul s-a fotografiat in una…

- Dupa ce iubitul ei, Alex Bodi, a fost surprins in urma cu doua seri intr-un club privat din Londra alaturi de fosta sa partenera de viața, Daria Radionova, Ema Uta a lasat in urma toate grijile și problemele, astfel ca și-a facut bagajele și s-a indreptat spre o locație exclusivista. Cei doi au plecat…

- Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 95 de ani, nu va participa duminica, 14 noiembrie, la o ceremonie oficiala la Londra, așa cum planuia sa o faca, din cauza starii de sanatate, a anunțat Palatul Buckingham. „Regina, avand dureri de spate, a decis ca nu va putea participa” la ceremonia de comemorare…

- Familia Elenei Gheorghe și artista trec prin momente grele din cauza unor probleme de sanatate. De ceva timp cantareața nu mai este activa pe rețelele de socializare, iar acum a dezvaluit motivul și a subliniat ca in continuare are nevoie de timp in care sa fie doar alaturi de cei dragi.