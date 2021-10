Alex Bodi, moment de răsfăț într-un restaurant de lux din Capitală alături de fetița lui. Imagini de senzație cu afaceristul / PAPARAZZI

Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut doar cateva saptamani de la nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc. Cei doi petrec foarte mult timp impreuna de cand și-au unit destinele. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins recent pe proaspeții casatoriți la o zi de naștere, intr-o locație de lux din Capitala.

- O masina parcata in apropiera unui restaurant din Capitala care este in proces de demolare a fost facuta zob. Incidentul s-a intamplat pe șantierul de pe bulevardul Grigore Vieru, iar martorii oculari au postat imagini pe retelele de socializare.

- Imagini șocante pe strada Grigore Vieru din Capitala. O mașina a fost facuta praf, dupa ce un perete al fostului restaurant „Sanatate” ar fi cazut peste vehicul, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. Din imaginile video postate pe rețelele de socializare se observa ca la fața locului se afla…

- Varianta Delta a virusului este foarte agresiva, ea se raspandește foarte rapid și din pacate, pentru mulți pacienți care se afla in secția de Terapie Intensiva și marea majoritate a carora nu sunt vaccinați, aceasta lupta cu virusul este dura și nemiloasa.

- Incepem dimineața cu o veste bomba direct din lumea mondena. Personajul principal este chiar Bianca Dragușanu, care, ghiciți ce, a fost surprinsa in compania unui frumușel la cel mai select restaurant din Herastrau. Nu va spunem doar vorben-n vant, ci va aratam și cele mai senzaționale imagini, surprinse…

- Mare nunta mare astazi in familia Antena Stars, asta deoarece Ramona Ilie, prezentatoarea de la Star News se marita. Evenimentul are loc chiar in aceste momente, iar Spynews.ro va prezinta imagini in timp real de la fața locului.

- Honorius Prigoana este o persoana extrem de discreta in ceea ce privește viața lui personala, dar nu știm cum se face ca paparazzi Spynews.ro il prind de fiecare data pe picior greșit. Fiul celebrului afacerist Silviu Prigoana parca a și uitat de toate regulile de circulație și a dat fuga pana la un…

- Dupa multe zvonuri aparute in lumea buna din Capitala, acum Alex Bodi a dat carțile pe fața despre așa-zisa intalnire cu Bianca Dragușanu, pe care ar fi avut-o in Santorini. Afaceristul spune ca, de fapt, adevarul este altul, totul avand legatura cu familia sa.