Alertă! Unicul medicament împotriva gripei A lipsește din farmacii. Nici antitermicele pentru copii nu se găsesc In plina epidemie de gripa, mai ales in randul celor mici, in farmacii antitermicele și antiinflamatoarele pentru copii sunt de negasit. Același lucru se intampla și cu singurul medicament disponibil pe piața impotriva gripei A. Și inlocuitorii pentru unele pastile și siropuri au „disparut” de pe rafturi. O filmare cu camera ascunsa, difuzata de Digi 24, arata realitatea pe care parinții o traiesc. Reporter: Panadol pentru copii sau Nurofen pentru copii aveți? Farmacist: Nu, am așa inlocuitor pentru Panadol, e tot paracetamol de copii. Altceva nu am. Nici inlocuitor. Nurofen nu am deloc. Reporter:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Motivul pentru care Tamiflu se gaseste in aceasta perioada mai greu in farmacii ține de evaluarea stocurilor in funcție de vanzarile din anii predecenți, informeaza News.ro. Beatrice Speteanu, farmacist, a explicat ca estimarea pentru acest an s-a facut pe baza a ceea ce s-a intamplat in 2020 si 2021,…

- Dispariția de pe piața a siropurilor Panadol și Nurofen pentru copii a creat o adevarata isterie in randul parinților. Medicii de la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” susțin insa ca psihoza a fost indusa artificial și ca exista medicamente similare cu care se pot trata virozele.…

