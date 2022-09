Țanțari cu virusul West Nile intr-un județ din Romania. Directia de Sanatate Publica Braila este cea care a informat Institutia Prefectului Judetul Braila cu privire la confirmarea a doua cazuri de Meningita cu virus West-Nile la doua persoane din judet. Oficial știm ca este vorba despre un barbat, in varsta de 71 ani, cu domiciliul si expunerea in localitatea Gropeni, internat in data de 29 august 2022, si de o femeie in varsta de 86 ani cu domiciliul si expunerea in municipiu, internata in data de 30 august 2022. Barbatul a fost internat in Sectia Medicala a Spitalului Judetean de Urgenta, iar…