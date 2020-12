ALERTĂ! ȘOȘOACĂ și-a pus mască! Diana Șoșoaca a venit cu masca marți, la Senat. Dupa ce autoritațile sanitare au anunțat ca adeverința cu care invoca scutirea de masca este neconforma, senatoarea a acceptat sa o poarte. De altfel, luni seara ea a depus juramantul cu mana pe Biblie și masca pe figura. Iohannis a felicitat PNL, USR PLUS și UDMR: O zi și un pic dintr-o noapte Senatoarea Diana Șoșoaca s-a conformat deciziei DSP ca adeverința pe care o prezenta pentru a nu purta masca este in neregula și a venit la Senat cu masca de protecție pe figura. Ea a ales un model transparent. Ea a starnit un val de critici luni, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

