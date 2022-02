ALERTĂ! Reguli noi pentru cei care împrumută maşina! Amenzile vor fi usturătoare Modificarile aduse Codului rutier intra in vigoare la sfarșitul lunii februarie, iar printre noile prevederi figureaza amenzi mai mari pentru șoferii care iși imprumuta mașina, daca refuza sa le dea polițiștilor date despre șoferii de ocazie. Aceștia pot plati pana la 2.900 lei, fara sa aiba posibilitatea de a achita jumatate din valoarea amenzii in termen de 15 zile. Polițiștii spun ca modificarile vin dupa ce mulți proprietari de mașini au refuzat sa dea datele persoanelor carora le-au imprumutat mașina sau și mai rau, au transmis informații false. Daca inainte proprietarul unei mașini trebuia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

