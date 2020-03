Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei angajați ai Guvernului Romaniei suspecți de coronavirus au avut rezultate negative la testele pentru aceasta boala, anunța, luni seara, Grupul de Comunicare Strategica.„Cele trei cazuri, posibili contacți ai femeii de 42 de ani din București, despre care s-a discutat azi (luni - n.red.)…

- Alte doua cazuri de coronavirus au fost confirmate luni, in Romania, bilantul ajungand astfel la 17 persoane infectate, cinci fiind deja externate. Conform Grupului de Comunicare Strategica, cel de-al 16-lea caz este o femeie de 73 de ani din Buzau. Cel de al 17-lea caz este un barbat…

- Alte doua cazuri de coronavirus au fost confirmate luni, in Romania, bilantul ajungand astfel la 17 persoane infectate, cinci fiind deja externate. Conform Grupului de Comunicare Strategica, cel de-al 16-lea caz este o femeie de 73 de ani din Buzau. Cel de al 17-lea caz este un barbat de 60 de ani din…

- Alexandru Coita, copreședinte al Platformei Social-Liberale, a lansat, pe Facebook, un atac la PSD, despre care spune ca ar trebui sa voteze investirea guvernului propus de liberali."Ma surprinde neplacut poziția președintelui PSD, Marcel Ciolacu, care arunca efectele Coronavirus in curtea…

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații ultimele date despre situația din Romania, in ceea ce privește pacienții infectați cu coronavirus, precum și date despre persoanele aflate in carantina.”Cele 10 persoane purtatoare ale virusului COVID-19 (coronavirus) și internate in spitale…

- Femeia in varsta de 42 de ani din Bucuresti, confirmata in cursul zilei de 8 martie cu noul coronavirus, ar fi intrat in contact cu oameni care fac parte din personalul care isi desfasoara actuivitatea in cladirea Guvernului, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. „Sunt desfașurate verificari cu…

- S-a confirmat primul caz de coronavirus din Romania! Este vorba despre o persoana din Gorj, care a intrat in contact cu cetațeanul italian.Cel mai probabil, gorjeanul va fi plasat in carantina și i se va face și lui traseul epidemiologic, pentru a vedea cu cine a intrat in contact. Citește…

- Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala analizeaza in prezent 32 de probe prelevate de la persoane din județele Gorj și Dolj care au intrat in contact cu cetațeanul italian depistat pozitiv cu coronavirus dupa intoarcerea in Italia, a informat miercuri Grupul de Comunicare…