Alertă pentru locuitorii din Tulcea și Galați despre ”căderea unor obiecte din spaţiul aerian“ O avertizare Ro-Alert despre „caderea unor obiecte din spatiul aerian” fost primita miercuri seara, in jurul orei 23.30, de catre locuitorii din Tulcea și Galați. Existau indicii ca asupra teritoriului ucrainean, in apropierea graniței cu Romania, sunt desfașurate atacuri aeriene. „In urma cu puțin timp a fost emis un mesaj RO-alert de avertizare despre posibilitatea caderii unor obiecte din spațiul aerian”, se arata in mesajul transmis de ISU Tulcea. Populația din zona de granița este informata prin acest mesaj despre posibilele pericole și este sfatuita sa nu intre in panica și sa ia masuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

