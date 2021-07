Stiri pe aceeasi tema

- Un grup format din 13 turisti a fost recuperat, in cursul serii de sambata, de jandarmii prahoveni de pe munte. Oamenii au sunat la 112 și au cerut ajutor dupa ce pe traseu a aparut o ursoaica cu pui.

- Autoritatile din Tulcea solicita Ministerului Mediului sa permita vanarea sacalilor din Delta Dunarii, precizand ca acestia ataca gospodariile si reprezinta un pericol pentru siguranta comunitatilor locale. Mai mulți primari din județul Tulcea au semnat o scrisoare adresata Ministerului Mediului, Apelor…

- Pentru trei mici, doua chifle și o apa plata, bucureștenii au venit cu noaptea in cap la Centrul de vaccinare din Piața Obor. Nici nu se ridicase cortul, ca oamenii incepusera sa se așeze la rand. Dintre toate bonusurile oferite pentru a atrage oamenii sa se vaccineze anti Covid 19, acesta pare sa aiba…

- Peste 100 de pui de calamar, care au un sistem imunitar similar cu al oamenilor, și 5.000 de animale microscopice urmeaza sa fie trimise spre Stația Spațiala Internaționala (ISS). Acestea, impreuna cu alte echipamente pentru experimente, se vor indrepta catre ISS cu racheta Falcon 9 a SpaceX, relateaza…

- O ursoaica, de peste 38 de ani, de la gradina zoologica Radauți a fost eliberata dupa zeci de ani de captivitate. Animalul a fost transferat la sanctuarul din Zarnești, unde se poate bucura, in sfarșit, de libertate. ”Ursoaica și cei doi pui in varsta de un an și jumatate de la Zoo Radauți au ajuns…

- Aproximativ 300 de oameni au ieșit, sambata, in strada in prima zi de relaxare. Pentru protestatarii din centrul Capitalei, masurile adoptate incepand cu data de 15 nu sunt suficiente și duc la discriminare. Protestatarii s-au strans in Piața Universitații și au plecat in marș spre Ministerul de Interne,…